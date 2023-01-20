Житель Кореновска врезался в дорожный знак на угнанной машине и сбежал с места аварии

В полицию обратился местный житель и рассказал, что у него угнали автомобиль «Волга». Он оставил машину напротив дома, а когда вернулся, не нашел ее на том же месте.

Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и составили ориентировку на розыск автомобиля. Машину нашли на одной из улиц города с поврежденным кузовом. По подозрению в угоне задержали ранее судимого 30-летнего жителя Кореновска. Он скрывался от полиции в станице Тбилисской у знакомых. Задержанного доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

Установили, что угонщик выдавил стекло пассажирской двери и сел в машину. Он замкнул провода зажигания, завел двигатель и уехал кататься по городу. Когда мужчина увидел сотрудников ДПС, он сбил в дорожный знак и скрылся, оставив машину на месте ДТП.

В ходе проверки полицейские установили причастность мужчины еще к трем угонам, два из которых он совершил в Каневском и Тбилисском районах, а также к краже метала на общую сумму более 26 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело. Злоумышленника заключили под стражу, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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