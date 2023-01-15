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На Кубани будут судить двоих местных жителей, которые избили водителя и угнали его машину

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-budut-sudit-dvoih-mestnyh-zhitelej-kotorye-izbili-voditelya-i-ugnali-ego-mashinu
На Кубани будут судить двоих местных жителей, которые избили водителя и угнали его машину
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Северском районе завершили расследовать уголовное дело в отношении двоих жителей Апшеронского района в возрасте 31 года и 35 лет.

По данным следствия, между злоумышленником и пострадавшим произошел словесный конфликт. Двое мужчин избили оппонента. Они проникли в его открытую машину, запустили двигатель оставленным в замке зажигания ключом и угнали автомобиль.  Покатавшись по району, злоумышленники бросили машину на одной из улиц станицы Убинской.

Возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью и угоне. На период предварительного следствия обвиняемые находились под стражей. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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