На Кубани будут судить двоих местных жителей, которые избили водителя и угнали его машину
В Северском районе завершили расследовать уголовное дело в отношении двоих жителей Апшеронского района в возрасте 31 года и 35 лет.
По данным следствия, между злоумышленником и пострадавшим произошел словесный конфликт. Двое мужчин избили оппонента. Они проникли в его открытую машину, запустили двигатель оставленным в замке зажигания ключом и угнали автомобиль. Покатавшись по району, злоумышленники бросили машину на одной из улиц станицы Убинской.
Возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью и угоне. На период предварительного следствия обвиняемые находились под стражей. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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