Житель Кавказского района попался на глаза полиции с только что изготовленным обрезом

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

За переделку оружия и незаконный оборот наркотиков 57-летнему жителю станицы Казанской грозит до шести лет лишения свободы.

По данным следствия, мужчина нашел охотничье ружье в зарослях на берегу водоема. Он спрятал находку в камышах. Спустя время, вернулся и пилой по металлу укоротил стволы и приклад. После этого спрятал обрез под одеждой и пошел домой.

По дороге подозреваемого задержали полицейские. Экспертиза подтвердила, что обрез является самодельным огнестрельным оружием, переделанным из двуствольного гладкоствольного охотничьего ружья. Его признали пригодным для стрельбы охотничьими патронами.

Кроме того, правоохранители установили причастность мужчины к покупке марихуаны массой около 50 г.

На подозреваемого завели уголовное дело. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодарском крае отца и сына осудили за торговлю оружием и боеприпасами.