Житель Карачаево-Черкесии погиб в ДТП на трассе под Новороссийском

Смертельная авария произошла 18 ноября в 5:15 на дороге Краснодар —Верхнебаканский.

По предварительным данным, 32-летний житель Карачаево-Черкесии за рулем «Вис» не выдержал безопасную дистанцию и протаранил КамАЗ с прицепом, который ехал впереди.

От полученных травм водитель легковушки скончался на месте аварии. По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

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