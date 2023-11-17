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В Геленджике пассажирская «Газель» врезалась в самосвал на обочине

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-passazhirskaya-gazel-vrezalas-v-samosval-na-obochine
В Геленджике пассажирская «Газель» врезалась в самосвал на обочине
Фото t.me/omvd_gel

Авария произошла 16 ноября около 21:00 на 1524-м километре трассы М-4 «Дон» в районе Кабардинки.

По предварительным данным, 55-летний водитель автобуса «Газель» ехал в направлении Геленджика из Новороссийска, не выбрал безопасную скорость и наехал на самосвал, который стоял на «аварийке» около обочины.

В результате ДТП водители автомобилей не пострадали, пассажиров в «Газели» не было, сообщает ОМВД России по Геленджику в Telegram.

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