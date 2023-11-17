Водителя грузовика зажало в кабине после ДТП, ему деблокировали спасатели в Сочи
Происшествия
17.11.2023 10:57
Авария с участием двух грузовиков произошла ночью 17 ноября в поселке Головинка.
По предварительным данным, произошло столкновение двух грузовых автомобилей марки Volvo и КамАЗ. Одного из водителей зажало в кабине грузовика.
В 1:45 на место аварии прибыли спасатели поисково-спасательного отряда № 2 МКУ «Служба спасения Сочи». С помощью гидравлических аварийно-спасательных инструментов спасатели деблокировали 39-летнего пострадавшего.
Мужчине оказали доврачебную помощь, он получил травму голени. После этого пострадавшего передали врачам, сообщает МКУ «Служба спасения города Сочи» в Telegram.
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