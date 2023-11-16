Спасатели достали женщину из покореженной машины, врезавшейся в столб на Кубани

Авария с участием одной машины произошла 16 ноября на трассе Краснодар — Ейск в Тимашевском районе.

По предварительным данным, женщина-водитель ехала за рулем иномарки, пошла на обгон и не справилась с управлением. Автомобиль въехал в металлический столб на обочине.

От удара машину откинуло в кювет, женщину-водителя зажало в салоне покореженной легковушки. Для помощи пострадавшей на место ДТП вызвали спасателей.

Спасатели Тимашевского аварийно-спасательного отряда извлекли пострадавшую из автомобиля. Женщине оказали первую помощь и отнесли к машине скорой помощи, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

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