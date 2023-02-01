Житель Каневского района получил 15 лет колонии за двойное убийство, изготовление и хранение взрывчатки

Краснодарский краевой суд вынес приговор 62-летнему жителю Станицы Каневской. Мужчину обвиняли в убийстве двух человек, незаконном хранении взрывчатых веществ и изготовлении взрывного устройства. Взрывное устройство в хозпостройке подозреваемого обнаружили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, с октября 2015 года по июль 2022 года подозреваемый хранил в хозпостройке во дворе своего дома взрывчатые вещества и самостоятельно изготовленное для ловли рыбы взрывное устройство.

Также установлено, что в ночь на 27 июля 2022 года он во время пьяной ссоры застрелил из охотничьего ружья двух знакомых. На суде подозреваемый полностью признал свою вину, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Суд приговорил его к 15 годам в колонии строгого режима со штрафом в 110 тыс. рублей и ограничением свободы на 1,5 года. Суд также частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей. Подозреваемый должен будет выплатить ей в качестве компенсации морального вреда 1 млн 500 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», двойное убийство произошло во дворе одного из домов на улице Молодежной в станице Каневской. По данным следствия, 61-летний местный житель был в гостях у знакомого, где распивал спиртное в компании друзей. В ходе застолья между ними произошел конфликт на бытовой почве. Мужчина ушел домой, взял ружье и, вернувшись, застрелил 42-летнего и 52-летнего знакомых. После он рассказал о произошедшем своему другу. Тот сообщил в полицию.