В Краснодарском крае в ходе пьяной ссоры мужчина застрелил двух знакомых из ружья

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Двойное убийство произошло в ночь на 27 июля во дворе одного из домов на улице Молодежной в станице Каневской.

По данным следствия, 61-летний местный житель был в гостях у знакомого. Мужчины распивали алкоголь. Вскоре к ним присоединились еще двое знакомых. Во время застолья между ними произошел конфликт на бытовой почве. Гости стали оскорблять мужчину. Тот ушел домой, взял ружье, и, вернувшись, выстрелил в 42-летнего и 52-летнего мужчин, находившихся во дворе.

Пострадавшие скончались на месте. После этого стрелок ушел, а позже рассказал о произошедшем своему знакомому. Тот заявил в полицию, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подозреваемого задержали, возбудили уголовное дело. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу. Назначили судебно-медицинские экспертизы. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и законность владения фигурантом огнестрельным оружием.

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