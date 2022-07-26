В Краснодарском крае будут судить троих парней, которые убили пенсионера ради 800 тыс. рублей

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло в ночь на 7 января 2022 года в станице Новодонецкой. Следователи завершили расследование уголовного дела и передали его для рассмотрения в суд.

По версии следствия, 22-летний местный житель узнал, что у 64-летнего односельчанина в доме по улице Советской хранится крупная сумма денег, и решил ограбить его. Для преступления он привлек двух знакомых, которым на тот момент было 17 лет.

Парни пришли к дому пожилого мужчины и обманом выманили его на улицу. Организатор преступления три раза ударил пенсионера палкой по голове. Хозяин дома упал на землю. Один из несовершеннолетних удерживал его на земле, а его старший товарищ наносил удары обухом топора по голове, туловищу, а также рукам и ногам мужчины.

Пенсионер получил открытую черепно-мозговую травму и умер на месте. Разбойники сбросили его тело в колодец и закидали сверху кирпичами, чтобы скрыть следы преступления. В доме мужчины они нашли под матрасом более 800 тыс. рублей. Парни разделили деньги между собой и скрылись. Топор, которым организатор преступления убил пенсионера, выбросили в реку Бейсужек.

В зависимости от роли каждого, преступникам предъявили обвинение в совершении разбоя группой лиц, убийстве и пособничестве в убийстве. Организатору преступления также предъявили обвинение в вовлечении несовершеннолетних в совершение особо тяжкого преступления.

С момента задержания преступники находятся под стражей. На недвижимое имущество двоих из них наложили арест, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Украденные у пенсионера деньги нападавшие потратили на покупку подержанного отечественного автомобиля, смартфона и алкоголя. Правоохранители задержали их через месяц.

Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по этому уголовному делу. Организатору преступления грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Его соучастникам — лишение свободы на срок до 10 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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