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Житель Калининского района вырастил в своем огороде больше 100 кустов конопли

Происшествия
03.10.2022 09:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-kalininskogo-rajona-vyrastil-v-svoem-ogorode-bolshe-100-kustov-konopli
Житель Калининского района вырастил в своем огороде больше 100 кустов конопли
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Сведения о том, что 55-летний местный житель выращивает на своем огороде каннабис, полицейские Калининского района получили оперативным путем. При проверке информация подтвердилась.

Осмотрев приусадебный участок подозреваемого, полицейские обнаружили 101 куст конопли. Экспертиза подтвердила, что растения являются наркосодержащими.

Выяснилось, что коноплю мужчина выращивал, чтобы изготовить наркотик для личного употребления.

На подозреваемого завели уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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