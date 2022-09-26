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«Обломали малину»: житель Славянского района выращивал коноплю, пряча ее среди кустов ягод

Происшествия
26.09.2022 15:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/oblomali-malinu-zhitel-slavyanskogo-rajona-vyrashhival-konoplyu-pryacha-ee-sredi-kustov-yagod
«Обломали малину»: житель Славянского района выращивал коноплю, пряча ее среди кустов ягод
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Сведения о том, что 44-летний местный житель может быть причастен к выращиванию конопли, полицейские получили оперативным путем. При проверке информация подтвердилась.

Осмотрев участок, принадлежащий мужчине, полицейские обнаружили среди саженцев малины 31 куст конопли. Экспертиза подтвердила, что растения являются наркосодержащими.

Выяснилось, что каннабис подозреваемый выращивал, чтобы изготовить наркотик для личного употребления. Возбудили уголовное дело, мужчине грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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