Под Краснодаром у приезжего в автомобиле нашли 27 кг «синтетики»
Сотрудники полиции узнали о том, что мужчина планирует установить на территории Адыгеи закладки с запрещенными веществами.
«Вблизи хутора Хомуты полицейские остановили автомобиль с украинскими номерами под управлением жителя Мурманской области. Под днищем транспортного средства в пластиковой емкости были обнаружены десять пакетов с порошком», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Экспертиза показала, что изъятое из автомобиля мужчины вещество — это синтетический наркотик (пирролидиновалероферон).
Также полицейские нашли несколько закладок с наркотиками, которые мужчина оборудовал в лесу. Всего у него изъяли около 27 кг «синтетики».
Возбудили уголовное дело. Задержанного мужчину подозревают в незаконном обороте наркотиков, сообщает «МВД Медиа».
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