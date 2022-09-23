Под Краснодаром у приезжего в автомобиле нашли 27 кг «синтетики»

Фото mvdmedia.ru

Сотрудники полиции узнали о том, что мужчина планирует установить на территории Адыгеи закладки с запрещенными веществами.

«Вблизи хутора Хомуты полицейские остановили автомобиль с украинскими номерами под управлением жителя Мурманской области. Под днищем транспортного средства в пластиковой емкости были обнаружены десять пакетов с порошком», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Экспертиза показала, что изъятое из автомобиля мужчины вещество — это синтетический наркотик (пирролидиновалероферон).

Также полицейские нашли несколько закладок с наркотиками, которые мужчина оборудовал в лесу. Всего у него изъяли около 27 кг «синтетики».

Возбудили уголовное дело. Задержанного мужчину подозревают в незаконном обороте наркотиков, сообщает «МВД Медиа».

Читайте также: житель Курской области пытался провезти в Геленджик почти килограмм наркотиков.