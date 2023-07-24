Житель Калининского района получил 2,5 года условно за поджог дома сожительницы

Мужчину признали виновным в умышленном уничтожении чужого имущества.

Установили, что 53-летний житель станицы Калининской жил вместе с женщиной в ее доме по улице Выгонной. Мужчина лишился работы, начал много пить, из-за чего постоянно ругался с сожительницей.

В ходе очередного конфликта мужчина выпил и поджег дом сожительницы. В результате сгорели личные вещи, бытовая техника и одежда женщины. Также повреждены комнаты дома. Общий ущерб составил 1,2 млн рублей.

Злоумышленник вину признал в полном объеме, ущерб потерпевшей он возместил. Суд назначил ему 2 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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