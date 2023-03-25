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Житель Калининского района незаконно хранил в своем доме четыре банки пороха

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-kalininskogo-rajona-nezakonno-hranil-v-svoem-dome-chetyre-banki-poroha
Житель Калининского района незаконно хранил в своем доме четыре банки пороха
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Информацию о том, что 62-летний житель Калининского района незаконно хранит в своем доме порох, полицейские получили оперативным путем. При проверке сведения подтвердились.

Осмотрев дом подозреваемого, правоохранители обнаружили четыре банки с порохом общей массой 380 г.

На мужчину завели уголовное дело, ему грозит до восьми лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: у жителя Краснодарского края из дома изъяли тротиловые шашки, гранаты, пистолеты и боеприпасы к ним.

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