Житель Калининского района незаконно хранил в своем доме четыре банки пороха

Информацию о том, что 62-летний житель Калининского района незаконно хранит в своем доме порох, полицейские получили оперативным путем. При проверке сведения подтвердились.

Осмотрев дом подозреваемого, правоохранители обнаружили четыре банки с порохом общей массой 380 г.

На мужчину завели уголовное дело, ему грозит до восьми лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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