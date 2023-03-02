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У жителя Краснодарского края из дома изъяли тротиловые шашки, гранаты, пистолеты и боеприпасы к ним

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/u-zhitelya-krasnodarskogo-kraya-iz-doma-izyali-trotilovye-shashki-granaty-pistolety-i-boepripasy-k-nim
У жителя Краснодарского края из дома изъяли тротиловые шашки, гранаты, пистолеты и боеприпасы к ним
Фото Brett_Hondow, pixabay.com

Подозреваемого в незаконном обороте оружия и боеприпасов задержали полицейские в Кавказском районе.

По данным следствия, 48-летний местный житель с августа по сентябрь 2022 года торговал оружием и боеприпасами. Он продал взрывчатые вещества, боевые гранаты, автомат Калашникова с боеприпасами и другие предметы, которые запрещено продавать гражданским лицам.

Во время обыска дома у злоумышленника нашли тротиловые шашки, гранаты, боеприпасы и боевые пистолеты. Установлена причастность мужчины к шести фактам противоправной деятельности, в том числе трем фактам сбыта. Кроме того, мужчина хранил для себя более 15 г марихуаны, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Правоохранители устанавливаются места, где подозреваемый купил оружие. Мужчину поместили под стражу, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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