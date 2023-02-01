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В Краснодаре нашли арсенал оружия на балконе у мужчины, выстрелившего в себя из ракетницы

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-nashli-arsenal-oruzhiya-na-balkone-u-muzhchiny-vystrelivshego-v-sebya-iz-raketnitsy
В Краснодаре нашли арсенал оружия на балконе у мужчины, выстрелившего в себя из ракетницы
Фото Brett_Hondow, pixabay.com

Оружие и боеприпасы обнаружили в квартире 46-летнего местного жителя на улице Уральской.

По данным Telegram-канала Kub Mash, мужчина случайно выстрелил себе в ногу из ракетницы и вызвал скорую помощь. На место также приехали правоохранители, которые при осмотре квартиры нашли на балконе пистолеты, более 200 патронов, банки с неизвестными веществами, дымовую шашку и инструкции по изготовлению взрывных устройств.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка по факту обнаружения в квартире одного из местных жителей предметов, конструктивно схожими с оружием и боеприпасами», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

Полицейские изъяли подозрительные предметы и направили на проведение баллистической экспертизы. По результатам проверки примут законное процессуальное решение.

Читайте также: мужчина случайно выстрелил себе в сердце из обреза в Краснодаре. Инцидент произошел накануне в одном из частных домов на улице Песчаной.

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