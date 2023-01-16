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Житель Гулькевичского района едва не погиб в запертом гараже

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-gulkevichskogo-rajona-edva-ne-pogib-v-zapertom-garazhe
Житель Гулькевичского района едва не погиб в запертом гараже
Фото пресс-службы ГКУ «Кубань-СПАС»

Инцидент произошел в поселке Красносельском. К сотруднику ГКУ «Кубань-СПАС» за помощью обратилась соседка.

Встревоженная женщина рассказала, что ее сын оказался заперт в гараже с заведенным автомобилем и не отвечает на звонки.

На место незамедлительно прибыла дежурная смена спасателей. С помощью гидравлического инструмента они вскрыли двери гаража. Там они обнаружили мужчину с признаками отравления. Пострадавшего передали сотрудникам скорой помощи, сообщает пресс-служба ГКУ «Кубань-СПАС» в Telegram.

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