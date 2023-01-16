Житель Гулькевичского района едва не погиб в запертом гараже
Происшествия
16.01.2023 16:21
Инцидент произошел в поселке Красносельском. К сотруднику ГКУ «Кубань-СПАС» за помощью обратилась соседка.
Встревоженная женщина рассказала, что ее сын оказался заперт в гараже с заведенным автомобилем и не отвечает на звонки.
На место незамедлительно прибыла дежурная смена спасателей. С помощью гидравлического инструмента они вскрыли двери гаража. Там они обнаружили мужчину с признаками отравления. Пострадавшего передали сотрудникам скорой помощи, сообщает пресс-служба ГКУ «Кубань-СПАС» в Telegram.
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