Житель Гулькевичского района едва не погиб в запертом гараже

Инцидент произошел в поселке Красносельском. К сотруднику ГКУ «Кубань-СПАС» за помощью обратилась соседка.

Встревоженная женщина рассказала, что ее сын оказался заперт в гараже с заведенным автомобилем и не отвечает на звонки.

На место незамедлительно прибыла дежурная смена спасателей. С помощью гидравлического инструмента они вскрыли двери гаража. Там они обнаружили мужчину с признаками отравления. Пострадавшего передали сотрудникам скорой помощи, сообщает пресс-служба ГКУ «Кубань-СПАС» в Telegram.

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