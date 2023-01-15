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В Сочи спасатели вывели из леса туриста, заблудившегося около Агурских водопадов

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-spasateli-vyveli-iz-lesa-turista-zabludivshegosya-okolo-agurskih-vodopadov
В Сочи спасатели вывели из леса туриста, заблудившегося около Агурских водопадов
Фото t.me/spasenie_sochi

Сообщение о том, что в районе реки у Агурских водопадов заблудился турист, поступило в муниципальную службу спасения Сочи 14 января в 18:37.

По данным спасателей, 47-летний мужчина вышел на прогулку. Когда стемнело, он не смог найти дорогу назад и заблудился. В 18:40 пятеро спасателей дежурной смены первого поисково-спасательного отряда выехали в район водопадов. Мужчина все время был на связи со спасателями.

В 20:16 заблудившегося туриста нашли и вывели из леса к служебному автомобилю. Медпомощь ему не потребовалась, сообщает МКУ «Служба спасения Сочи» в Telegram.

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