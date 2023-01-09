Спасатели эвакуировали с горы Фишт туриста со сломанной ногой
Происшествия
09.01.2023 15:38
Всего с 1 по 8 января сотрудники «Кубань-СПАС» выполнили 44 аварийно-спасательные работы и спасли 22 человека.
Так, турист гулял в районе горы Фишт, сломал ногу и обратился за помощью к спасателям. Его эвакуировали в безопасное место. Еще двоих человек эвакуировали с крутого склона горы на Большом Утрише.
Кроме того, в новогодние праздники спасли двух собак и дважды провели работы по снятию колец с пальцев, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».
Читайте также: в Сочи спасатели эвакуировали из труднодоступной местности в горах женщину, у которой отказали ноги. Инцидент произошел 3 декабря в окрестностях поселка Верхнеармянское Лоо.
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