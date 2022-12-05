В Сочи спасатели эвакуировали из труднодоступной местности в горах женщину, у которой отказали ноги

Инцидент произошел 3 декабря в окрестностях поселка Верхнеармянское Лоо.

Медикам позвонил мужчина и сообщил , что его 45-летняя супруга в частном доме получила травму позвоночника, после которой у нее отказали ноги. Из-за труднодоступной местности скорая помощь добраться к пострадавшей не смогла. Медики обратились за помощью к спасателям.

На место приехали специалисты сочинского отряда «Кубань-СПАС». При помощи ковшовых носилок спасатели транспортировали жительницу Республики Саха (Якутия) к служебному автомобилю. На нем пострадавшую вывезли к федеральной трассе и передали врачам скорой помощи, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

Читайте также: в Сочи в районе Орлиных скал заблудилась группа из восьми туристов.