В Сочи спасатели эвакуировали из труднодоступной местности в горах женщину, у которой отказали ноги
Происшествия
05.12.2022 17:36
Инцидент произошел 3 декабря в окрестностях поселка Верхнеармянское Лоо.
Медикам позвонил мужчина и сообщил , что его 45-летняя супруга в частном доме получила травму позвоночника, после которой у нее отказали ноги. Из-за труднодоступной местности скорая помощь добраться к пострадавшей не смогла. Медики обратились за помощью к спасателям.
На место приехали специалисты сочинского отряда «Кубань-СПАС». При помощи ковшовых носилок спасатели транспортировали жительницу Республики Саха (Якутия) к служебному автомобилю. На нем пострадавшую вывезли к федеральной трассе и передали врачам скорой помощи, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.
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