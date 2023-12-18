Житель Горячего Ключа уснул, прогревая машину, и едва не сгорел

Инцидент произошел во дворе многоэтажки на улице Ленина. Двум сотрудникам ППС, патрулировавшим улицы, сообщили, что там припаркован запертый автомобиль с работающим двигателем. В салоне легковушки находился мужчина, предположительно, без сознания.

Прибыв на место, полицейские обнаружили «Ладу Приору». Салон машины был задымлен, а переднее пассажирское сидение уже начало гореть. На стук в окно водитель не реагировал.

Правоохранители разбили правое заднее стекло машины, разблокировали двери и вытащили мужчину на улицу. Затем пострадавшего передали бригаде скорой медицинской помощи.

Мужчина рассказал, что запустил двигатель, чтобы прогреть автомобиль, и включил подогрев сидений. Пока машина прогревалась, он уснул и не почувствовал запах дыма. Предположительно, возгорание в салоне началось из-за замыкания электропроводки.

Мужчина поблагодарил полицейских за помощь. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, пишет «МВД Медиа».

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