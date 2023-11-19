Двое туристов спасли парня и девушку, которые тонули во время шторма в Сочи

В Сочи двое туристов спасли пьяных парня и девушку, которые решили искупаться в море во время шторма.

Двое приезжих из Сургута парней гуляли на набережной и услышали крики о помощи. В воде очевидцы увидели парня с девушкой, которые не могли выбраться самостоятельно на берег.

Сначала очевидцы вытащили из воды парня, а затем девушку — она отплыла от берега 10 м и начала тонуть. Спасенные рассказали, что они выпили и решили «поплавать на волнах», но не учли силу шторма, сообщает телеканал «360».

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