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Мужчина утонул в Сочи, купаясь в море во время сильного шторма

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-utonul-v-sochi-kupavshis-v-more-vo-vremya-silnogo-shtorma
Мужчина утонул в Сочи, купаясь в море во время сильного шторма
Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

Трагедия произошла днем 17 ноября на пляже «Чайка-1» в Адлерском районе.

Мужчина и женщина во время отдыха на берегу решили искупаться в море, где в тот момент было волнение около 3,5 баллов. Они начали тонуть вдали от берега.

Вскоре на место прибыли спасатели. К этому моменту мужчина уже утонул. Женщина была в 25 метрах от берега, ее вытянули на пляж при помощи страховочной веревки. Тело мужчины нашли в 10 метрах от берега.

Погибшего и пострадавшую спасатели передали врачам скорой помощи, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Читайте также: футболиста из Чувашии нашли утонувшим на пляже в Сочи. Тело 30-летнего Алексея Лесина обнаружили утром 6 ноября на пляже «Чайка» в Адлерском районе.

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