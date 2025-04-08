Житель Горячего Ключа поссорился со знакомой и сжег ее машину

За умышленного повреждение чужого имущества 48-летнему мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

По данным следствия, мужчина поджег автомобиль своей знакомой. В рузультате был поврежден кузов машины, ущерб превысил 300 тыс. рублей. Установлено, что причиной поджога стал конфликт между мужчиной и женщиной на почве личной неприязни.

На мужчину завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: жителя Кубани осудили на 4 года за оправдание в соцсетях поджога военкомата. Южный военный окружной суд вынес приговор в отношении 38-летнего жителя Приморско-Ахтарска. Мужчину обвиняли в оправдании терроризма в интернете, публичных призывах к экстремистской деятельности, а также направленной против безопасности РФ.

Сообщается, что 4 и 25 июля 2022 года мужчина опубликовал в публичной группе в мессенджере шесть сообщений, в которых давал положительную оценку действий гражданина, который поджег здание одного из военкоматов Ярославской области.

Подпишись, здесь всегда интересно.