Жителя Кубани осудили на 4 года за оправдание в соцсетях поджога военкомата

Южный военный окружной суд вынес приговор в отношении 38-летнего жителя Приморско-Ахтарска, которого обвиняли в публичном оправдание терроризма в интернете, публичных призывов к экстремистской деятельности, а также направленной против безопасности РФ.

Мужчина был противником специальной военной операции. По данным суда, 24 и 25 июля 2022 года он опубликовал в публичной группе в мессенджере шесть сообщений, содержащих положительную оценку действий гражданина, который 15 июля 2022 года поджег здание одного из военных комиссариатов Ярославской области, что является покушением на теракт.

В этой же открытой группе мужчина разместил сообщение с призывом к совершению диверсий — взрывов и поджогов в военных комиссариатах и на железной дороге. В следующие дни злоумышленник опубликовал в группе две картинки, содержащих призыв к насильственным действиям в отношении лиц русской национальности.

Возбудили уголовное дело. Суд назначил подсудимому 4 года лишения свободы в колонии общего режима, а также на 2,5 года запретил ему администрировать сайты и работать с интернетом, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

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