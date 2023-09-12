Житель Горячего Ключа избил мужчину, который показывал половые органы детям

Инцидент произошел вечером 11 сентября на одной из детских площадок города.

Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях. Молодой человек заметил, как неизвестный демонстрировал свои половые органы находившимся на площадке детям. Он решил расправиться с мужчиной — заснял его на камеру и несколько раз ударил по лицу руками и ногами.

По факту публикации полиция разыскивает обоих участников разборки.

«На основании выявленной в сети интернет публикации полиция проводит проверку. После установления личностей мужчин и всех обстоятельств инцидента будет принято законное процессуальное решение», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Анапе ищут мужчину, который показывал детям свои половые органы.