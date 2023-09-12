Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Житель Горячего Ключа избил мужчину, который показывал половые органы детям

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-goryachego-klyucha-izbil-muzhchinu-kotoryj-pokazyval-polovye-organy-detyam
Житель Горячего Ключа избил мужчину, который показывал половые органы детям
Житель Горячего Ключа избил мужчину, который показывал половые органы детям

Инцидент произошел вечером 11 сентября на одной из детских площадок города.

Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях. Молодой человек заметил, как неизвестный демонстрировал свои половые органы находившимся на площадке детям. Он решил расправиться с мужчиной — заснял его на камеру и несколько раз ударил по лицу руками и ногами.

По факту публикации полиция разыскивает обоих участников разборки.

«На основании выявленной в сети интернет публикации полиция проводит проверку. После установления личностей мужчин и всех обстоятельств инцидента будет принято законное процессуальное решение», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Анапе ищут мужчину, который показывал детям свои половые органы.

Статьи
7 способов избавиться от кошачьего запаха в квартире
7 способов избавиться от кошачьего запаха в квартире
Что делать, если укусила собака: 5 шагов, чтобы избежать плачевных последствий
Что делать, если укусила собака: 5 шагов, чтобы избежать плачевных последствий
Мясо индейки: чем полезно и кому нельзя?
Мясо индейки: чем полезно и кому нельзя?
День Краснодарского края: что празднует регион 13 сентября?
День Краснодарского края: что празднует регион 13 сентября?
Какой сегодня праздник: что отмечают 12 сентября
Какой сегодня праздник: что отмечают 12 сентября
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях