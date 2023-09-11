В Анапе ищут мужчину, который показывал детям свои половые органы

Инцидент произошел 10 сентября около 15:00 на одной из улиц в станице Благовещенской.

О произошедшем в соцсетях сообщили местные жители. На записи с камер видеонаблюдения запечатлено, как мужчина выходит на дорогу и снимает штаны. По словам очевидцев, он демонстрировал свои половые органы находившимся неподалеку детям.

«По факту произошедшего проводится проверка. Лично мужчины уже установлена», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» источник в правоохранительных органах.

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