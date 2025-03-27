Житель Геленджика украл газовые котлы на 1 млн из строящихся домов в Темрюке

В Темрюкском районе завершили расследование уголовного дело в отношении 42-летнего жителя Геленджика. Мужчина обвиняется в совершении кражи.

По версии следствия, обвиняемый по ночам проникал в строящиеся дома в Темрюке и похищал газовое оборудование. Украденное злоумышленник вывозил на автомобиле знакомого.

Мужчину задержали на улице Анджиевского Темрюке. По месту проживания у обвиняемого нашли и изъяли 26 похищенных газовых котлов. Также установили, что часть украденного злоумышленник успел продать, а деньги потратил. Общая сумма ущерба 19 потерпевшим превысила 1 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело направили в суд, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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