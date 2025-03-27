Приезжая из Крыма украла украшения в пункте выдачи Краснодара на 115 тыс. рублей

В отдел полиции в Прикубанском округе обратился владелец пункта выдачи заказов одного из маркетплейсов с подозрениями в адрес своей сотрудницы.

По словам мужчины, ущерб от хищения товаров сотрудницы составил более 115 тыс. рублей.

Правоохранители задержали 22-летнюю приезжую из Республики Крым. На допросе девушка рассказала, что заказывала кольца и серьги, а после их доставки оформляла отказ, не возвращая драгоценности. Ювелирные украшения подозреваемая продавала случайным прохожим. До задержания она успела потратить 70 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Девушке грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Краснодару.

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