Преступника из Башкортостана задержали на улице Красной в Краснодаре

Внимание на пешехода, внешность которого была похожа на одну из ориентировок, обратили сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Мужчину задержали. Им оказался 32-летний башкортостанец, находящийся в федеральном розыске.

Мужчину разыскивало Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Краснодарскому краю за уклонение от исправительных работ после совершенной в Краснодаре кражи.

Нарушителя передали для разбирательства сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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