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Пьяный житель Краснодара пришел в травмпункт и сломал шлагбаум на КПП

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyanyj-zhitel-krasnodara-prishel-v-travmpunkt-i-slomal-shlagbaum-na-kpp
Пьяный житель Краснодара пришел в травмпункт и сломал шлагбаум на КПП
Фото t.me/rosgvard_krasnodar

Инцидент произошел на территории больницы по улице 40-летия Победы в краевом центре.

Ночью пьяный 31-летний местный житель пришел в травмпункт, однако от медицинской помощи отказался. Уходя, мужчина сломал шлагбаум на КПП.

Охранники нажали «тревожную» кнопку, вскоре на место прибыли росгвардейцы. Правоохранители задержали дебошира и передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодаре задержали парня, стрелявшего из пистолета у бара на Красноармейской. В дежурную часть отдела полиции в Центральном округе УМВД России поступило сообщение о том, что в больницу доставили 34-летнего мужчину с ушибами и ожогом роговицы глаза.

Правоохранители установили, что пострадавший получил травму на улице Красноармейской. Там пострадавший вступил в конфликт с охранником увеселительного заведения из-за того, что тот отказался пустить его в ночной клуб из-за признаков опьянения.

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