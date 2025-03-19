Пьяный житель Краснодара пришел в травмпункт и сломал шлагбаум на КПП

Инцидент произошел на территории больницы по улице 40-летия Победы в краевом центре.

Ночью пьяный 31-летний местный житель пришел в травмпункт, однако от медицинской помощи отказался. Уходя, мужчина сломал шлагбаум на КПП.

Охранники нажали «тревожную» кнопку, вскоре на место прибыли росгвардейцы. Правоохранители задержали дебошира и передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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Правоохранители установили, что пострадавший получил травму на улице Красноармейской. Там пострадавший вступил в конфликт с охранником увеселительного заведения из-за того, что тот отказался пустить его в ночной клуб из-за признаков опьянения.

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