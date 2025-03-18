В Краснодаре задержали парня, стрелявшего из пистолета у бара на Красноармейской

В дежурную часть отдела полиции в Центральном округе УМВД России поступило сообщение о том, что в больницу доставили 34-летнего мужчину с ушибами и ожогом роговицы глаза.

Правоохранители установили, что пострадавший получил травму на улице Красноармейской. Там пострадавший вступил в конфликт с охранником увеселительного заведения из-за того, что тот отказался пустить его в ночной клуб из-за признаков опьянения.

К конфликту присоединились знакомые работника бара, в сторону которых мужчина распылил газовый баллончик. Завязалась потасовка, один из приятелей охранника несколько раз ударил посетителя в область головы, а второй — выстрелил ему в лицо из аэрозольного пистолета.

Личности всех участников инцидента установили. За применение бесствольного гражданского оружия о задержали ранее не судимого 20-летнего местного жителя. В его отношении возбудил уголовное дело о хулиганстве. Подозреваемого до суда отпустили под подписку о невыезде, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Аэрозольный пистолет изъял.

После определения степени причиненного вреда здоровью пострадавшего примут процессуальное решение в отношении второго участника драки, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», около одного из кафе на улице Красноармейской произошел конфликт между охранником и прохожим. В результате конфликта один охранник повалил мужчину на тротуар и дважды ударил, а второй — выстрелил в лежачего. В полиции Краснодара начали проводить проверку.

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