Житель Геленджика получил 16,5 лет колонии за нападение с мачете на полицейских

Приговор в отношении 57-летнего мужчины, которого обвиняли в угрозе убийством и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, в феврале вынес Краснодарский краевой суд.

По данным следствия, мировой судья Геленджика рассматривал уголовное дело в отношении мужчины о причинении легкого вреда здоровью. Утром 3 марта 2022 года судебный пристав приехал в хутор Джанхот, где жил обвиняемый, чтобы доставить того в суд. Злоумышленник сказал приставу, что в суд не пойдет, так как считает себя гражданином СССР и суд не признает. Он начал угрожать убийством приставу, размахивая мачете. Судебный пристав сообщил о произошедшем в СКР.

В тот же день следователь следственного отдела по Геленджику возбудил уголовное дело и вынес постановление провести в доме злоумышленника обыск. Во время обыска хозяин дома вновь угрожал убийством двоим полицейским, а затем взял тот самый нож-мачете и ударил им полицейского. Правоохранитель успел выставить руку и противоударный щит, но получил травму левой кисти. Нападавший в этот момент ударил мачете по голове второго полицейского, тот получил рубленую рану, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Суд назначил обвиняемому 16 лет и 4 месяца лишения свободы с ограничением свободы на 1 год со штрафом в размере 100 тыс. рублей. Первые четыре года мужчина будет отбывать наказание в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Суд также частично удовлетворил иск пострадавшего о возмещении морального вреда. С осужденного взыскали 500 тыс. рублей. Для этого на принадлежащий ему автомобиль с прицепом наложили арест. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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