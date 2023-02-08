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На Кубани осудили пятерых налетчиков за убийство и вооруженные ограбления частных домов

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-osudili-pyateryh-naletchikov-za-ubijstvo-i-vooruzhennye-ogrableniya-chastnyh-domov
Видео пресс-службы судов Краснодарского края

Краснодарский краевой суд огласил приговор в отношении пяти мужчин по делу о групповых кражах, вооруженном разбое и убийстве человека.

По данным следствия, 10 февраля 2019 года двое злоумышленников в станице Ивановской Красноармейского района с самодельным пистолетом проникли в частный дом. Хозяин оказал грабителям сопротивление. Нападавшие избили мужчину, в том числе используемым в качестве оружия тупым твердым предметом. От полученных травм пострадавший скончался.

После этого 13 мая 2019 года те же мужчины незаконно проникли в офисное здание на территории ООО «Спец Авто-Строй» в поселке Индустриальном под Краснодаром. Там они напали на мужчину, угрожали ему убийством и пистолетом, избили его и похитили имущество, в том числе оружие на сумму 471 тыс. рублей.

Также установлено, что трое мужчин совершили ряд краж из домов в Краснодаре, а в сентябре 2019 года четверо злоумышленников подготовили ограбление дома в станице Динской. Совершить преступление они не смогли, так как их задержали.

Суд признал подсудимых виновными. В зависимости от степени участия каждого в групповых преступлениях им назначили от 16 до 2 лет лишения свободы в колониях. Также суд взыскал по 1 млн рублей с двоих осужденных за убийство, и по 250 тыс. рублей в пользу другого потерпевшего. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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