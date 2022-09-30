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В Ейском районе задержали мужчину, который открыл интернет-магазин по продаже наркотиков за биткоины

Происшествия
30.09.2022 10:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-ejskogo-rajona-otkryl-internet-magazin-po-prodazhe-narkotikov-za-bitkoiny
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Мужчина нашел в мобильном приложении рекламу онлайн-магазина, продающего наркотики. После, следуя инструкциям, 55-летний житель Ейска создал аналогичный интернет-магазин.

По данным следствия, затем он купил через интернет оптовую партию N-метилэфедрона, массой около 45 г для продажи. Наркотики полицейские изъяли в ходе личного досмотра подозреваемого. Также правоохранители выяснили, что мужчина причастен к пяти фактам сбыта N-метилэфедрона через закладки массой более 1,5 г.

Оплату за продажу «синтетики» подозреваемый получал в криптовалюте. Вырученные биткоины он обменял, заработав около 160 тыс. рублей. Деньгами распорядился по своему усмотрению.

На подозреваемого завели уголовное дело. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. В настоящее время мужчина находится под стражей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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