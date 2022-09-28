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В Геленджике задержали местного жителя с оптовой партией «синтетики»

Происшествия
28.09.2022 11:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-zaderzhali-mestnogo-zhitelya-s-optovoj-partiej-sintetiki
В Геленджике задержали местного жителя с оптовой партией «синтетики»
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Сотрудники ОНК ОМВД России по Геленджику получили оперативную информацию о том, что 28-летний местный житель хранит наркотики в доме на улице Александра Блока.

При проверке сведения подтвердились. Дом осмотрели, обнаружили и изъяли коробку с N-метилэфедроном весом около 180 г. Оперативники установили, что мужчина сделал закладки с наркотиками, всего нашли 23 тайника. Их них изъяли еще 177 г наркотика. Запрещенные вещества мужчина купил в интернете и планировал сбыть через закладки в городе.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали и поместили под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодарском крае местному жителю грозит 20 лет колонии за сбыт N-метилэфедрона.

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