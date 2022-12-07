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Житель Ейска воткнул нож в собутыльника, потребовавшего добавки спиртного

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-ejska-votknul-nozh-v-sobutylnika-potrebovavshego-dobavki-spirtnogo
Житель Ейска воткнул нож в собутыльника, потребовавшего добавки спиртного
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 43-летнему мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, житель Ейска распивал алкоголь со своими знакомыми в доме одного из них. В ходе застолья один из мужчин потребовал от него еще алкоголя. Завязалась ссора, которая переросла в драку. Подозреваемый схватил кухонный нож и ударил им друга в висок и грудь. Потерпевший сумел выхватить нож и убежать из дома.

На подозреваемого завели уголовное дело. В настоящее время его расследование завершили, дело передали в суд. Мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ОМВД России по Ейскому району.

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