В Туапсинском районе пьяная женщина ударила любовника ножом в грудь

За причинение тяжкого вреда здоровью мужчины 55-летней жительнице Туапсинского района грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, подозреваемая и ее сожитель распивали спиртное. В ходе застолья возник конфликт. Женщина взяла со стола кухонный нож и нанесла оппоненту удар в грудь.

На подозреваемую завели уголовное дело. В настоящее время его расследование завершили, дело передали в суд. Женщина находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: житель Ейска угрожал соседу кухонным топориком за стук в дверь.