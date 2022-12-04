В Туапсинском районе пьяная женщина ударила любовника ножом в грудь
Происшествия
04.12.2022 10:21
За причинение тяжкого вреда здоровью мужчины 55-летней жительнице Туапсинского района грозит до 10 лет лишения свободы.
По данным следствия, подозреваемая и ее сожитель распивали спиртное. В ходе застолья возник конфликт. Женщина взяла со стола кухонный нож и нанесла оппоненту удар в грудь.
На подозреваемую завели уголовное дело. В настоящее время его расследование завершили, дело передали в суд. Женщина находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также: житель Ейска угрожал соседу кухонным топориком за стук в дверь.
Популярные новости
- На что жалуются жители Краснодарского края и занимается ли ЦУР цензурой?
- Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
- В Астраханской области в пятиэтажке произошел хлопок газа, есть пострадавший
- Рост тарифов ЖКХ: на сколько подорожают свет, вода и газ в Краснодаре с 1 декабря
- В Новороссийске оцифруют все городские кладбища
- ВОЗ: 90% населения планеты обладает иммунитетом к коронавирусу