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В Туапсинском районе пьяная женщина ударила любовника ножом в грудь

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-pyanaya-zhenshhina-udarila-lyubovnika-nozhom-v-grud
В Туапсинском районе пьяная женщина ударила любовника ножом в грудь
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

За причинение тяжкого вреда здоровью мужчины 55-летней жительнице Туапсинского района грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, подозреваемая и ее сожитель распивали спиртное. В ходе застолья возник конфликт. Женщина взяла со стола кухонный нож и нанесла оппоненту удар в грудь.

На подозреваемую завели уголовное дело. В настоящее время его расследование завершили, дело передали в суд. Женщина находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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