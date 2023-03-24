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Житель Ейска из-за обиды на приятеля облил его внедорожник растворителем и поджег

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-ejska-iz-za-obidy-na-priyatelya-oblil-ego-vnedorozhnik-rastvoritelem-i-podzheg
Житель Ейска из-за обиды на приятеля облил его внедорожник растворителем и поджег
Фото ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В полиции Ейска расследуют уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя об умышленном поджоге иномарки.

По данным следствия, ночью мужчина находился около дома своего знакомого. Из личной неприязни злоумышленник решил сжечь обидчику машину. Он налил в воздухозаборники и на капот BMW X5 строительный растворитель и поджег. Машина сгорела дотла, ущерб составил 600 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное об умышленном уничтожении имущества. Подозреваемому предъявили обвинение и до суда отпустили под подписку о невыезде. Поджигателю грозит до 5 лет лишения свободы.

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