Житель Ейска из-за обиды на приятеля облил его внедорожник растворителем и поджег

В полиции Ейска расследуют уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя об умышленном поджоге иномарки.

По данным следствия, ночью мужчина находился около дома своего знакомого. Из личной неприязни злоумышленник решил сжечь обидчику машину. Он налил в воздухозаборники и на капот BMW X5 строительный растворитель и поджег. Машина сгорела дотла, ущерб составил 600 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное об умышленном уничтожении имущества. Подозреваемому предъявили обвинение и до суда отпустили под подписку о невыезде. Поджигателю грозит до 5 лет лишения свободы.

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