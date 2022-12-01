Житель Ейска едва не задушил мужчину, который попросил сделать музыку тише

За причинение тяжкого вреда здоровью 46-летнему жителю Ейска грозит до восьми лет лишения свободы.

По данным следствия, ночью обвиняемый с друзьями находился на лодочной станции. Компания слушала музыку. К ним подошел мужчина и попросил убавить громкость, на что получил отказ. Завязалась словесная перепалка. Воспользовавшись тем, что мужчина отвлекся, злоумышленник схватил его сзади за шею и сдавил горло. Согласно медицинскому освидетельствованию, этим он причинил тяжкий вред его здоровью.

В отношении напавшего завели уголовное дело. В настоящее время его расследование завершили, дело передали в суд. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ОМВД России по Ейскому району.

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