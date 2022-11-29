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В Темрюкском районе будут судить мужчину, избившего соседей доской

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-temryukskom-rajone-budut-sudit-muzhchinu-izbivshego-sosedej-doskoj
В Темрюкском районе будут судить мужчину, избившего соседей доской
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло 5 июля в станице Старотираторовской. Возле своего дома 48-летний мужчина избил доской 61-летнего соседа и его 18-летнего сына.

Злоумышленник причинил тяжкий вред здоровью соседа и вред средней тяжести его сыну. На подозреваемого завели уголовное дело.

Расследование завершили, дело передали в суд. Во время следствия подозреваемый находился под стражей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», причиной нападения стал длительный конфликт на бытовой почве. Вечером мужчина около своего дома встретил соседа с сыном, между ними вновь вспыхнула ссора. В ходе конфликта злоумышленник избил соседей деревянной доской, нанося удары по головам и телам.

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