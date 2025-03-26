Житель Дагестана обманул школьника из Усть-Лабинска на 107 тыс. в онлайн-игре

О случившемся в полицию сообщила жительница Усть-Лабинского района.

По словам пострадавшей, ее сыну в мессенджере написал неизвестный. Мужчина предложил 7-летнему ребенку пополнить баланс в онлайн-игре и убедил его перевести около 107 тыс. рублей с карты мамы на его счет.

Во время оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали в Дагестане 25-летнего жителя. Все деньги он потратил.

Следственный отдел ОМВД России по Усть-Лабинскому району возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: пять человек незаконно купили и перепродали участок в Сочи за 34,5 млн рублей. Противоправную деятельность обвиняемых пресекли сотрудники УУР ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с коллегами из регионального УФСБ России. Установили, что пятеро обвиняемых с января 2020 по сентябрь 2021 года обманным путем оформили право собственности на участок площадью 25 соток в Адлерском районе. После они продали землю и присвоили полученные деньги. Ущерб городу составил более 34,4 млн рублей.

Подпишись, здесь всегда интересно.