Пять человек незаконно купили и перепродали участок в Сочи за 34,5 млн рублей

Противоправную деятельность обвиняемых пресекли сотрудники УУР ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с коллегами из регионального УФСБ России.

Установили, что пятеро обвиняемых от 37 до 62 лет с января 2020 по сентябрь 2021 года обманным путем оформили право собственности на участок площадью 25 соток в Адлерском районе. После они продали землю и присвоили полученные деньги. Ущерб городу составил более 34,4 млн рублей.

Возбудили уголовное дело. Расследование завершили, материалы дела передали в Адлерский районный суд. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Сочи.

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