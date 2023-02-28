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Житель Брюховецкого района забил 79-летнего пенсионера деревянной доской

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-bryuhovetskogo-rajona-zabil-79-letnego-pensionera-derevyannoj-doskoj
Житель Брюховецкого района забил 79-летнего пенсионера деревянной доской
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Убийство произошло в ночь на 27 февраля в доме на улице Красной в станице Переясловской.

В полицию сообщили об обнаружении в доме тела 79-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Каневской межрайонный следственный отдел СКР по краю возбудил уголовное дело об убийстве.

Следователи установили, что к произошедшему может быть причастен 23-летний местный житель. Молодого человека задержали. В ходе допроса подозреваемый во всем признался.

Он рассказал, что в ночь на 27 февраля пришел домой к пожилому мужчине. Между ними произошел конфликт, во время которого молодой человек не менее трех раз ударил пенсионера по голове деревянной доской. Пожилой мужчина скончался. После этого подозреваемый скрылся с места происшествия.

В настоящее время в суд направлено ходатайство о заключении подозреваемого под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводятся судебные экспертизы и сбор доказательственной базы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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