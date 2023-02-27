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Зарезал из ревности: в Туапсе будут судить мужчину, убившего экс-сожительницу

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapse-budut-sudit-muzhchinu-iz-za-revnosti-udarivshego-nozhom-v-sheyu-eks-sozhitelnitsu
Зарезал из ревности: в Туапсе будут судить мужчину, убившего экс-сожительницу
Фото t.me/kubansledcom

Преступление произошло 1 ноября 2022 года на улице Фурманова. В феврале расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя завершили.

По версии следствия, 48-летняя женщина была в своей квартире вместе с приятелем. Вечером они вышли на улицу и встретили 42-летнего бывшего сожителя женщины, который был пьян. Он попытался поговорить. В итоге женщина и ее бывший сожитель отошли на улицу Фурманова. Там мужчина на почве ревности ударил ее ножом в шею. Пострадавшей удалось немного убежать в сторону, затем она упала и умерла. После этого нападавший подошел к приятелю женщины и также ударил его ножом в шею. Раненый мужчина смог убежать и обратиться за медпомощью.

Злоумышленник с места происшествия скрылся и причинил себе незначительное ножевое ранение. Его госпитализировали. Возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела передали в суд.

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