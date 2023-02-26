Парень показал следователям, как убил 95-летнюю женщину ради 7 тыс. рублей в Краснодаре. Видео

Преступление произошло утром 20 февраля в одном из многоквартирных домов на улице Славянской. Убийцу удалось задержать по горячим следам.

На него завели уголовное дело. Сотрудники следственного отдела по Прикубанскому округу Краснодара СКР предъявили задержанному обвинение в убийстве пожилой женщины и разбое, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, в тот день 20-летний сотрудник службы доставки корреспонденции под рабочим предлогом зашел в квартиру к 95-летней женщине. Он решил, что в ее доме хранятся ценности и напал на пенсионерку. Парень повалил хозяйку квартиры на пол и задушил. Убив женщину, он обыскал ее квартиру, но смог найти только 7 тыс. рублей. После этого он скрылся.

Тело пенсионерки обнаружили ее родственники в тот же вечер, приехав к ней домой. Они обнаружили признаки насильственной смерти и сообщили об этом правоохранителям.

Следователи в рамках расследования уголовного дела продолжают закреплять собранные доказательства. Подозреваемого заключили под стражу.

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