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Житель Брюховецкого района пойдет под суд за угрозу взрыва в новогоднюю ночь

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-bryuhovetskogo-rajona-pojdet-pod-sud-za-ugrozu-vzryva-v-novogodnyuyu-noch
Житель Брюховецкого района пойдет под суд за угрозу взрыва в новогоднюю ночь
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

За ложное сообщение 51-летнему мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

По данным следствия, подозреваемый из хулиганских побуждений сообщил в полицию, что в новогоднюю ночь планирует совершить преступление против общественной безопасности.

При проверке предметов, опасных для жизни и здоровья людей, у мужчины не обнаружили. На телефонного террориста завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили. Подозреваемому грозит до трех лет колонии. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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