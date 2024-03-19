Житель Брюховецкого района пойдет под суд за угрозу взрыва в новогоднюю ночь

За ложное сообщение 51-летнему мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

По данным следствия, подозреваемый из хулиганских побуждений сообщил в полицию, что в новогоднюю ночь планирует совершить преступление против общественной безопасности.

При проверке предметов, опасных для жизни и здоровья людей, у мужчины не обнаружили. На телефонного террориста завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили. Подозреваемому грозит до трех лет колонии. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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