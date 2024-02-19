На Кубани будут судить парня, который от имени знакомого «заминировал» школу

В полиции Курганинского района завершили расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя, которого обвиняют в заведомо ложном сообщении о готовящемся теракте.

По данным следствия, парень из хулиганских побуждений отправил на адрес электронной почты школы в Алапаевске Свердловской области письмо, в котором говорилось о том, что в здании учебного заведения Курганинска планируется теракт. В письме злоумышленник указал данные знакомого, с которым у него ранее произошел конфликт из-за девушки. Сотрудники полиции и представители экстренных служб осмотрели школу. Предметов, опасных для жизни и здоровья граждан, не обнаружили.

Возбудили уголовное дело. На время следствия обвиняемого отпустили под подписку о невыезде. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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