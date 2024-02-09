Из-за сообщения о минировании эвакуировали три школы в Горячем Ключе
Происшествия
09.02.2024 15:17
Сообщения об угрозе поступили 9 февраля на электронную почту школ № 1, № 3 и № 4.
Школьников эвакуировали, здания школ обследовали кинологи МВД.
«По инициативе сотрудников МЧС принято решение об эвакуации школьников на время обследования территории. Учреждения действовали на основании инструкции, утвержденной паспортом безопасности», — сообщает пресс-служба администрации Горячего Ключа в Telegram.
В настоящее время все школы обследованы, предметов, опасных для жизни и здоровья не обнаружено. По факту инцидента проводится проверка.
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