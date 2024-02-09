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Из-за сообщения о минировании эвакуировали три школы в Горячем Ключе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-soobshheniya-o-minirovanii-evakuirovali-tri-shkoly-v-goryachem-klyuche
Из-за сообщения о минировании эвакуировали три школы в Горячем Ключе
Фото t.me/adm_gorkluch

Сообщения об угрозе поступили 9 февраля на электронную почту школ № 1, № 3 и № 4.

Школьников эвакуировали, здания школ обследовали кинологи МВД.

«По инициативе сотрудников МЧС принято решение об эвакуации школьников на время обследования территории. Учреждения действовали на основании инструкции, утвержденной паспортом безопасности», — сообщает пресс-служба администрации Горячего Ключа в Telegram.

В настоящее время все школы обследованы, предметов, опасных для жизни и здоровья не обнаружено. По факту инцидента проводится проверка.

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